Дюбуа пояснив, чому штовхнув та обізвав Усика під час битви поглядів

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

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Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа прокоментував свою зухвалу поведінку під час битви поглядів з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

Після офіційного оголошення поєдинку боксери зустрілися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Під час дуелі поглядів британець штовхнув українця та обізвав його боягузом.

"Чому я так зробив? Звикайте, це новий Дюбуа. Я більше не боюся певних дій. Це бійцівська гра, бокс, я роблю те, що необхідно", – заявив Даніель у коментарі BBC.

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Британець укотре пообіцяв нокаутувати українця в їхньому прийдешньому поєдинку.

"Усик завдав мені болю і розчарування, але завдяки цьому я досяг нового рівня. В реванші я його нокаутую, відправлю спати", – сказав Дюбуа.

Раніше повідомлялося, що Усик і Дюбуа влаштували суперечку на пресконференції перед реваншем.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, букмекери вже визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.