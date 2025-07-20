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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
2983
Час на прочитання
2 хв

Дюбуа прокоментував поразку від Усика в реванші

Британець віддав належне українському чемпіону.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа / © Associated Press

Британський боксер Даніель Дюбуа прокоментував поразку нокаутом від українця Олександра Усика в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Я мушу віддати йому належне за виступ. Я виклався на повну. Це був просто один день. Можливо, деякі речі я міг би зробити краще, але заслуги цього чоловіка беззаперечні. Я ще повернусь.

Я просто бився, повністю був у бою. Я просто намагався підіймати темп раунд за раундом, але маємо те, що маємо. Я повернуся.

Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Я зробив все, що міг. Ми попрацюємо над помилками та повернемося знову", – сказав Дюбуа одразу після бою.

Усик нокаутом переміг Дюбуа у п'ятому раунді. На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Також доступне відео ефектного нокауту в реванші Усик – Дюбуа.

Зазначимо, що Усик утретє здобув звання абсолютного чемпіона світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр здобув звання "абсолюта" вже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Нагадаємо, Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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