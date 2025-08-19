ТСН у соціальних мережах

Дюбуа припинив співпрацю з тренером після поразки від Усика в реванші

Даніель розпрощався з Доном Чарльзом.

Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Даніель Дюбуа після поразки від Олександра Усика у бою-реванші припинив співпрацю зі своїм тренером Доном Чарльзом.

Про це британський боксер оголосив в Instagram, повідомивши, що невдовзі представить свою нову команду.

"Я хочу скористатися цією можливістю, щоб подякувати Дону Чарльзу та його команді за весь час, зусилля і важку роботу, які вони вклали в мене за останні 18 місяців. Я щиро вдячний за все.

Утім, я відчуваю, що настав час для змін, свіжого підходу до наступного етапу моєї кар'єри, оскільки я намагаюся стати дворазовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Благослови вас Бог. Я зроблю додаткове оголошення про склад моєї нової команди дуже скоро" – написав Дюбуа.

За інформацією журналіста Деклана Воррінгтона, новим тренером Дюбуа стане Тоні Сімс, який раніше тренував Ентоні Джошуа та привів його до першого титулу чемпіона світу.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

