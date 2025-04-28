Дюбуа штовхнув Усика під час битви поглядів на "Вемблі" (відео)

Усик – Дюбуа / © x.com/Queensberry

Реклама

Відбулася перша дуель поглядів між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа, які битимуться за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Боксери зустрілися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні та зазирнули один одному в очі.

Під час дуелі поглядів Дюбуа штовхнув українця. У відповідь Усик зайняв бійцівську стійку, після чого британець одразу ж позадкував.

Реклама

Відео дуелі поглядів Усика та Дюбуа

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

На кону в реванші Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Наразі українець володіє титулами WBA, WBO, WBC та IBO, а британцю належить пояс IBF.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

У лютому цього року Дюбуа повинен був захищати титул IBF у поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером, але за кілька днів до бою знявся через вірусну інфекцію.