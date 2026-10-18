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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Дюбуа швидко нокаутом знищив Вордлі та захистив титул WBO в надважкій вазі

У другому раунді кут Фабіо викинув білий рушник.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Дюбуа — Вордлі

Дюбуа — Вордлі / x.com/Queensberry

Британський боксер Даніель Дюбуа переміг свого співвітчизника Фабіо Вордлі в бою-реванші за титул WBO в надважкій вазі, який відбувся в ніч проти 18 жовтня на стадіоні "O2 Arena" у Лондоні.

Дюбуа вийшов на поєдинок у статусі чемпіона. Перший бій між британцями відбувся у травні цього року — Даніель двічі побував у нокдауні, але в 11-му раунді нокаутував Вордлі та відібрав у нього титул WBO в надважкій вазі.

У другому поєдинку Дюбуа набагато швидше впорався зі своїм опонентом. Вже в першому раунді Вордлі побував у нокдауні та ледь протримався до гонгу після нищівних атак суперника.

У другому раунді Даніель продовжив влучати у суперника потужними ударами і кут Фабіо викинув білий рушник, вирішивши не ставити під загрозу здоров'я свого бійця — рефері зупинив бій, зафіксувавши дострокову перемогу Дюбуа.

Огляд бою Дюбуа — Вордлі

Нагадаємо, Вордлі став володарем пояса WBO у листопаді минулого року після того, як Усик відмовився від цього титулу і втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Фабіо, який у жовтні минулого року нокаутом переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона WBO.

Раніше повідомлялося, що названі потенційні суперники Усика після зриву бою з Вайлдером.

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