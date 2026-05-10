Проспорт
162
2 хв

Дюбуа в кривавому бою достроково переміг Вордлі і здобув титул WBO в надважкій вазі

Даніель двічі побував у нокдауні, але в 11-му раунді здолав суперника технічним нокаутом.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Вордлі — Дюбуа

Вордлі — Дюбуа / x.com/Queensberry

Британський боксер Даніель Дюбуа переміг свого співвітчизника Фабіо Вордлі в бою за титул WBO в надважкій вазі, який відбувся у ніч проти 10 травня в Манчестері на арені Co-op Live.

Вже на старті першого раунду Вордлі відправив Дюбуа в нокдаун — Даніель швидко піднявся з канвасу і бій продовжився.

У третьому раунді Фабіо вдруге відправив суперника в нокдаун, але Дюбуа знову знайшов сили піднятися і в наступних раундах кілька разів влучив у Вордлі своїми потужними ударами.

У шостому раунді Дюбуа остаточно переламав перебіг бою. Він розбив Вордлі обличчя до крові, зламавши йому ніс. Все могло завершитися нокаутом, але Фабіо врятував гонг.

В наступних раундах Дюбуа продовжив влучати в опонента надзвичайно сильними ударами — лікарі кілька разів оглядали понівечене обличчя Вордлі, який ніяк не хотів здаватися, дозволяючи йому продовжити поєдинок.

І все ж, в 11-му раунді рефері вирішив не наражати здоров'я Вордлі на ще більший ризик і зупинив бій, зафіксувавши перемогу Дюбуа технічним нокаутом.

Раніше чемпіон WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що переможець бою Вордлі — Дюбуа стане його наступним суперником після поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня в Єгипті.

Зазначимо, що Усик двічі нокаутом переміг Дюбуа — у серпні 2023 року та у липні 2025-го.

Нагадаємо, Вордлі став володарем пояса WBO у листопаді минулого року після того, як Усик відмовився від цього титулу і втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Фабіо, який у жовтні минулого року нокаутом переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона WBO.

Дюбуа востаннє виходив на ринг у липні минулого року, коли нокаутом програв Усику в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. До цього Даніель володів поясом IBF, який йому також дістався через те, що Олександр добровільно його звільнив.

Раніше повідомлялося, що Тайсон Ф'юрі повернувся в ринг і впевнено здолав росіянина.

