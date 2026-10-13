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Дюбуа — Вордлі: букмекери зробили прогноз на титульний бій
Фабіо Вордлі спробує взяти реванш у Даніеля Дюбуа та повернути собі пояс WBO у надважкій вазі.
У суботу, 17 жовтня, чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа проведе бій-реванш з колишнім володарем титулу Фабіо Вордлі.
Поєдинок між британцями стане головною подією вечора боксу, який відбудеться на стадіоні "O2 Arena" у Лондоні.
Основна програма вечора боксу розпочнеться в суботу, 17 жовтня, о 21:00 за київським часом. Початок головного бою між Дюбуа та Вордлі очікується не раніше 00:30 у ніч проти неділі, 18 жовтня, за київським часом.
Перший бій між британськими боксерами відбувся у травні цього року. Дюбуа двічі побував у нокдауні, але в 11-му раунді нокаутував Вордлі та відібрав у нього титул WBO в надважкій вазі.
Прогноз букмекерів на бій Дюбуа — Вордлі
На думку букмекерів, фаворитом прийдешнього поєдинку є Дюбуа. На його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,25. Виграш Вордлі — 3,70.
Нічия, як традиційно найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 20,00.
Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Дюбуа нокаутом — 1,54. Тріумф Даніеля суддівським рішенням — 5,33.
Дострокова перемога Вордлі оцінена коефіцієнтом 4,75. Тріумф Фабіо за очками — 14,00.
Раніше повідомлялося, що Хргович сенсаційно нокаутував Ітауму та здобув титул IBF у надважкій вазі.