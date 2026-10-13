Дюбуа — Вордлі: букмекери зробили прогноз на титульний бій

Дюбуа — Вордлі / instagram.com/queensberrypromotions

Реклама

У суботу, 17 жовтня, чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа проведе бій-реванш з колишнім володарем титулу Фабіо Вордлі.

Поєдинок між британцями стане головною подією вечора боксу, який відбудеться на стадіоні "O2 Arena" у Лондоні.

Реклама

Основна програма вечора боксу розпочнеться в суботу, 17 жовтня, о 21:00 за київським часом. Початок головного бою між Дюбуа та Вордлі очікується не раніше 00:30 у ніч проти неділі, 18 жовтня, за київським часом.

Реклама

Перший бій між британськими боксерами відбувся у травні цього року. Дюбуа двічі побував у нокдауні, але в 11-му раунді нокаутував Вордлі та відібрав у нього титул WBO в надважкій вазі.

Прогноз букмекерів на бій Дюбуа — Вордлі

На думку букмекерів, фаворитом прийдешнього поєдинку є Дюбуа. На його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,25. Виграш Вордлі — 3,70.

Нічия, як традиційно найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 20,00.

Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Дюбуа нокаутом — 1,54. Тріумф Даніеля суддівським рішенням — 5,33.

Реклама

Дострокова перемога Вордлі оцінена коефіцієнтом 4,75. Тріумф Фабіо за очками — 14,00.

Раніше повідомлялося, що Хргович сенсаційно нокаутував Ітауму та здобув титул IBF у надважкій вазі.

Новини партнерів

Новини партнерів