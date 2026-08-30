Дюбуа — Вордлі: визначилися дата та місце проведення титульного бою-реваншу

Вордлі — Дюбуа / x.com/Queensberry

Реклама

Стало відомо, де та коли відбудеться бій-реванш між чемпіоном світу за версією WBO у надважкій вазі Даніелем Дюбуа та колишнім володарем титулу Фабіо Вордлі.

Другий поєдинок між британцями відбудеться 17 жовтня на "O2 Arena" у Лондоні, офіційно повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Реклама

Перший бій між боксерами відбувся у травні цього року. Дюбуа двічі побував у нокдауні, але в 11-му раунді нокаутував Вордлі та відібрав у нього титул WBO в надважкій вазі.

Реклама

Після цього Вордлі активував опцію реваншу з Дюбуа і вже цієї осені спробує повернути собі чемпіонський пояс.

Раніше повідомлялося, що Хргович сенсаційно нокаутував Ітауму та здобув титул IBF у надважкій вазі.

Новини партнерів

Новини партнерів