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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Дюбуа — Вордлі: визначилися дата та місце проведення титульного бою-реваншу

Другий поєдинок між британцями відбудеться 17 жовтня у Лондоні.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Вордлі — Дюбуа

Вордлі — Дюбуа / x.com/Queensberry

Стало відомо, де та коли відбудеться бій-реванш між чемпіоном світу за версією WBO у надважкій вазі Даніелем Дюбуа та колишнім володарем титулу Фабіо Вордлі.

Другий поєдинок між британцями відбудеться 17 жовтня на "O2 Arena" у Лондоні, офіційно повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Перший бій між боксерами відбувся у травні цього року. Дюбуа двічі побував у нокдауні, але в 11-му раунді нокаутував Вордлі та відібрав у нього титул WBO в надважкій вазі.

Після цього Вордлі активував опцію реваншу з Дюбуа і вже цієї осені спробує повернути собі чемпіонський пояс.

Раніше повідомлялося, що Хргович сенсаційно нокаутував Ітауму та здобув титул IBF у надважкій вазі.

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