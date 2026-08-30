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Дюбуа — Вордлі: визначилися дата та місце проведення титульного бою-реваншу
Другий поєдинок між британцями відбудеться 17 жовтня у Лондоні.
Стало відомо, де та коли відбудеться бій-реванш між чемпіоном світу за версією WBO у надважкій вазі Даніелем Дюбуа та колишнім володарем титулу Фабіо Вордлі.
Другий поєдинок між британцями відбудеться 17 жовтня на "O2 Arena" у Лондоні, офіційно повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.
Перший бій між боксерами відбувся у травні цього року. Дюбуа двічі побував у нокдауні, але в 11-му раунді нокаутував Вордлі та відібрав у нього титул WBO в надважкій вазі.
Після цього Вордлі активував опцію реваншу з Дюбуа і вже цієї осені спробує повернути собі чемпіонський пояс.
Раніше повідомлялося, що Хргович сенсаційно нокаутував Ітауму та здобув титул IBF у надважкій вазі.