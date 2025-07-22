Дюбуа запізнився на реванш проти Усика через вечірку в день бою – Мережею розлетілося відео

Даніель Дюбуа / © Associated Press

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Британський боксер Даніель Дюбуа запізнився на програний бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика через вечірку, організовану в день поєдинку його батьком.

Про це розповів ведучий спортивної програми на talkSport Саймон Джордан.

На бій-реванш Усик прибув вчасно, тоді як Дюбуа – лише через 45 хвилин після українця. Таким чином, у британця лишалося менш ніж дві години до моменту виходу в ринг.

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Команда Дюбуа ніяк не коментувала причини запізнення на поєдинок з Усиком. Але ведучий talkSport стверджує, що це сталося через вечірку, яку в день бою організував батько Даніеля.

"Багато шуму довкола, але знову ж – це не повинно применшувати блискучий виступ Олександра Усика. Але, наприклад, перед самим боєм батько Дюбуа вдома влаштував вечірку. 50, 60, 70 людей, яких хлопчина навіть не знає. І він повинен поїхати кудись, бо нікого не знає.

Потім – вже на арені – хтось вимагає, щоб всю ту "свиту" пустили всередину. А охороні кажуть: мовляв, якщо ця група не зайде – Даніель не буде битися. І ще – його батько втручається в куті рингу, і я не впевнений, що це допомагало. Раніше це вважали перевагою, бо Даніель завжди слухає батька.

Я не применшую вплив батька на його кар'єру. Але між впливом і деструктивністю є межа. Дон Чарльз – це працівник. Він був у куті і працював на батька Дюбуа. Я не шукаю виправдань, але гадаю, що підготовка в день бою була не на тому рівні, на якому мала б бути. Я не стверджую, що Усик не зробив би те саме з Дюбуа і за ідеальних умов – але точно можу сказати: те, що відбувалося навколо, йому не допомогло", – сказав Джордан.

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Мережею також розлетілося відео вечірки, яка відбулася у день бою з Усиком у домі Дюбуа. Повідомляється, що на неї нібито було запрошено від 50 до 70 осіб.

Доказом того, що це не старе відео, є той факт, що на поєдинок з Усиком британський боксер прибув у тій же футболці та тих же штанях, в яких був помічений на вечірці в день бою.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

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Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Після бою Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа, подякувавши воїнам ЗСУ, які на фронті боронять Україну від російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа прокоментував поразку від Усика в реванші. На невдачу свого підопічного також відреагували тренер, промоутер і батько Даніеля, який щедро розхвалив українця.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

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Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Володимир Кличко та Дерек Чісора.