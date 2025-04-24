Дюбуа зобов'язали захищати титул IBF проти Чісори – чи завадить це його бою з Усиком

Даніель Дюбуа / © x.com/DAZNBoxing

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Міжнародна боксерська федерація (IBF) офіційно зобов'язала чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі британця Даніеля Дюбуа провести бій з його співвітчизником і претендентом на титул Дереком Чісорою.

Про це повідомляє BoxingScene.

Сторонам надали 30 днів (до 22 травня), щоб досягти домовленості, інакше буде призначено промоутерські торги.

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Поки торги не оголошено, Дюбуа ще може отримати дозвіл на проведення об'єднавчого поєдинку з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком, перемовини щодо якого тривають.

"Уніфікація має пріоритет над обов'язковим захистом, і він повинен повідомити про бажання об'єднати титули до того, як ми призначимо промоутерські торги", – підтвердив BoxingScene представник IBF.

Раніше повідомлялося, що бій між Усиком і Дюбуа планують провести 12 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Офіційно про поєдинок ще не оголосили.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

У лютому цього року Дюбуа повинен був захищати титул IBF у поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером, але всього за кілька днів до бою знявся через вірусну інфекцію.

У послужному списку 41-річного Чісори 36 перемог (23 – нокаутом) і 13 поразок на професійному рингу. Останній бій Дерек провів у лютому 2025-го, здобувши перемогу над шведом Отто Валліном.