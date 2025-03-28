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Дюбуа зобов'яжуть захищати пояс IBF: чи вплине це на можливий бій з Усиком за "абсолюта"
Даніель може вийти в ринг проти Дерека Чісори.
Міжнародна боксерська федерація (IBF) планує санкціонувати бій між володарем титулу IBF у надважкій вазі британцем Даніелем Дюбуа та його співвітчизником Дереком Чісорою.
Про це повідомляє The Ring.
IBF зобов'яже Дюбуа провести захист титулу проти Чісори до 21 червня, а офіційне оголошення про санкціонування бою очікується вже 22 квітня.
"Дерек Чісора є обов’язковим претендентом для Даніеля Дюбуа, але обов'язковий захист буде офіційно оголошено 22 квітня. Для відбіркового бою просто немає часу, оскільки обов'язковий захист повинен відбутися до 21 червня", – повідомив представник IBF.
Водночас зазначається, що Дюбуа прагнутиме провести об'єднавчий бій з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.
У такому разі його поєдинок з Усиком матиме перевагу над обов'язковим захистом проти Чісори.
"Якщо Даніель Дюбуа захоче провести об'єднавчий бій, це матиме пріоритет над обов'язковим захистом", – заявив представник IBF.
В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.
У лютому цього року Дюбуа повинен був захищати титул IBF у поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером, але всього за кілька днів до бою знявся через вірусну інфекцію.
У послужному списку 41-річного Чісори 36 перемог (23 – нокаутом) і 13 поразок на професійному рингу. Останній бій Дерек провів у лютому 2025-го, здобувши перемогу над шведом Отто Валліном.