Дюплантіс учотирнадцяте оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною

Арман Дюплантіс / © Associated Press

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс учотирнадцяте в кар'єрі оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною.

На чемпіонаті світу-2025, який відбувається в японському Токіо, 25-річний швед зумів взяти висоту 6,30 метра.

Арман на один сантиметр побив попередній світовий рекорд у стрибках з жердиною (6,29 метра), який сам же встановив у серпні цього року на етапі Континентального туру в угорському Будапешті.

Зазначимо, що Дюплантіс уже вчетверте оновив світовий рекорд 2025 року. Він залишається незмінним володарем світового рекорду в стрибках з жердиною від лютого 2020 року.

У підсумку Арман здобув третє поспіль "золото" на чемпіонатах світу. Він також вигравав титул у 2022 та 2023 роках.

Чемпіонат світу-2025. Стрибки з жердиною (чоловіки)

1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6,30 м (світовий рекорд)

2. Еммануїл Караліс (Греція) – 6,00 м

3. Кертіс Маршалл (Австралія) – 5,95 м

Дюплантіс – олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024, багаторазовий чемпіон світу та Європи, переможець фіналів Діамантової ліги 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 років.

Раніше повідомлялося, що 12-річний український стрибун з жердиною побив віковий рекорд Дюплантіса.