ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Дюплантіс учотирнадцяте оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною

Арману підкорилася нова історична позначка на чемпіонаті світу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Арман Дюплантіс

Арман Дюплантіс / © Associated Press

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс учотирнадцяте в кар'єрі оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною.

На чемпіонаті світу-2025, який відбувається в японському Токіо, 25-річний швед зумів взяти висоту 6,30 метра.

Арман на один сантиметр побив попередній світовий рекорд у стрибках з жердиною (6,29 метра), який сам же встановив у серпні цього року на етапі Континентального туру в угорському Будапешті.

Зазначимо, що Дюплантіс уже вчетверте оновив світовий рекорд 2025 року. Він залишається незмінним володарем світового рекорду в стрибках з жердиною від лютого 2020 року.

У підсумку Арман здобув третє поспіль "золото" на чемпіонатах світу. Він також вигравав титул у 2022 та 2023 роках.

Чемпіонат світу-2025. Стрибки з жердиною (чоловіки)

1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6,30 м (світовий рекорд)

2. Еммануїл Караліс (Греція) – 6,00 м

3. Кертіс Маршалл (Австралія) – 5,95 м

Дюплантіс – олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024, багаторазовий чемпіон світу та Європи, переможець фіналів Діамантової ліги 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 років.

Раніше повідомлялося, що 12-річний український стрибун з жердиною побив віковий рекорд Дюплантіса.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie