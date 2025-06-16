Дюплантіс удванадцяте оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною: емоційне відео

Арман Дюплантіс / © Associated Press

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Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс удванадцяте в кар'єрі оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною.

На домашньому для себе етапі Діамантової ліги у шведському Стокгольмі 25-річний Арман з першої спроби підкорив планку на висоті 6,28 метра.

Дюплантіс на один сантиметр побив попередній світовий рекорд у стрибках з жердиною (6,27 метра), який сам же встановив цього року на етапі Континентального туру в французькому Клермон-Феррані.

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Відео рекордного стрибка Дюплантіса

Арман удванадцяте в кар'єрі оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною. Він залишається незмінним володарем світового рекорду в цій дисципліні від лютого 2020 року.

"Це щось особливе – одне з найособливіших відчуттів, які я коли-небудь мав. Я двічі встановлював світовий рекорд на чемпіонатах – на чемпіонаті світу, на Олімпійських іграх і так далі, але це щось інше. Мені здається, тут, коли на трибунах усі – шведи, моя сім'я, друзі, стільки близьких мені людей... Я ніби виступав від імені всіх у цьому натовпі, і це було щось більше, ніж просто я сам", – поділився враженнями Дюплантіс після встановлення нового світового рекорду у коментарі Суспільне Спорт.

Дюплантіс – олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024, багаторазовий чемпіон світу та Європи, переможець фіналів Діамантової ліги 2021, 2022, 2023 та 2024 років.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

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