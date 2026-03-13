Дюплантіс уп'ятнадцяте оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною

Арман Дюплантіс / © Associated Press

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс уп'ятнадцяте в кар'єрі оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною.

На домашніх змаганнях у шведській Уппсалі 26-річний спортсмен зумів взяти висоту 6,31 метра.

Арман на один сантиметр побив попередній світовий рекорд у стрибках з жердиною (6,30 метра), який сам же встановив у вересні минулого року на чемпіонаті світу в Токіо.

Зазначимо, що Дюплантіс залишається незмінним володарем світового рекорду в стрибках з жердиною від лютого 2020 року.

Дюплантіс — олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024, багаторазовий чемпіон світу та Європи, переможець фіналів Діамантової ліги 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 років.

Раніше повідомлялося, що 12-річний український стрибун з жердиною побив віковий рекорд Дюплантіса.