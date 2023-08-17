Дива не сталося: "Дніпро-1" з шикарним голом не подужав "Славію" та вилетів з Ліги Європи (відео)

"Дніпро-1" зіграв унічию з празькою "Славією" ( 1:1 ) в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2023/24 та припинив боротьбу в турнірі.

Через повномасштабне військове вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для дніпрян поєдинок відбувся у словацькому місті Кошице.

Підопічні Олександра Кучера відкрили рахунок у компенсований до першого тайму час – Валентин Рубчинський забив розкішний гол з-за меж штрафного майданчика ударом низом у дальній кут. Асист до свого активу заніс Олександр Піхальонок.

Однак здійснити камбек у двоматчевій дуелі дніпрянам не вдалося. На старті другого тайму Вацлав Юречка відзначився за празьку команду. Більше голів у цьому поєдинку забито не було.

Огляд матчу

У першому матчі "Дніпро-1" у Празі розгромно програв "Славії" з рахунком 3:0 . Таким чином, чеський клуб переміг за сумою двох поєдинків 4:1 і вийшов до раунду плейоф відбору Ліги Європи, де поміряється силами з луганською "Зорею".

Своєю чергою, "Дніпро-1" в плейоф кваліфікації Ліги конференцій позмагається за вихід до групового етапу зі словацьким клубом "Спартак" Трнава, який у матчі-відповіді обіграв польський "Лех" (3:1). Перший поєдинок польський клуб вдома виграв з рахунком 2:1.

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