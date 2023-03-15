Дива не сталося: "Реал" вдруге обіграв "Ліверпуль" і вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Команда Карло Анчелотті без проблем завоювала путівку до наступного раунду плейоф.

Мадридський "Реал" переміг "Ліверпуль" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі "вершкові" забили наприкінці другого тайму. На 79-й хвилині Вінісіус Жуніор не зміг пробити в центрі штрафного майданчика, але лежачи віддав пас на Бензема, а Карім відправив м'яч у порожні ворота.

Огляд матчу

Зазначимо, що перша зустріч між "мерсисайдцями" та "вершковими" в Англії завершилася розгромною перемогою "Реала" з рахунком 2:5. Тож до чвертьфіналу вийшов саме іспанський клуб.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

Нагадаємо, в іншому матчі цього ігрового дня "Наполі" розгромив "Айнтрахт" і вперше в історії вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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