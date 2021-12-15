Дивний вибір: ФІФА назвала претендентів на потрапляння до символічної команди 2021 року

Дивний вибір: ФІФА назвала претендентів на потрапляння до символічної команди 2021 року

У списку є досить несподівані та нелогічні імена.

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) спільно з Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) оголосили список із 23 гравців, які претендують на потрапляння до символічної збірної світу за підсумками 2021 року.

Варто зазначити, що цей список є досить дивним для любителів футболу.

Зокрема, кидається в очі присутність у ньому гравців "Барселони" Дані Алвеса та Френкі де Йонга, але відсутність найкращого бомбардира та асистента АПЛ-2021/22 Мохамеда Салаха ("Ліверпуль"), а також форварда "Аякса" Себастьєна Алле, який забивав у кожному матчі нинішньої Ліги чемпіонів.

Воротарі: Алісон Бекер ("Ліверпуль"), Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ"), Едуар Менді ("Челсі").

Захисники: Давід Алаба ("Реал"), Жорді Альба ("Барселона"), Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль"), Дані Алвес ("Барселона"), Леонардо Бонуччі ("Ювентус"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті").

Півзахисники: Серхіо Бускетс ("Барселона"), Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Френкі де Йонг ("Барселона"), Жоржиньо ("Челсі"), Н'Голо Канте ("Челсі").

Нападники: Карім Бензема ("Реал"), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд), Роберт Левандовські ("Баварія"), Ромелу Лукаку ("Челсі"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі (ПСЖ), Неймар (ПСЖ).

Склад символічної збірної 2021 року визначить голосування, в якому візьмуть участь професійні футболісти з усього світу. Переможців оголосять 17 січня на церемонії вручення нагород The ​​Best.

Як писав ТСН Проспорт, раніше було названо імена претендентів на призи найкращому гравцю, тренеру та воротарю року за версією ФІФА.