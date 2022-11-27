Дивний випадок на ЧС-2022: воротар Марокко заспівав гімн, але раптово залишив поле – відома причина

Воротар збірної Марокко Яссін Буну опинився в незвичайній ситуації перед матчем 2-го туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу проти Бельгії.

31-річний голкіпер іспанської "Севільї" потрапив до стартового складу своєї збірної та вийшов на поле співати гімн разом з усією командою.

Утім, перед самим початком поєдинку на командному фото з'явився не Буну, а інший голкіпер марокканців – Мунір Ель Каджоуї. Саме останній провів на полі увесь матч і допоміг африканцям сенсаційно переграти бельгійців з рахунком 0:2 .

¿Qué ha pasado?



Foto 1: Bono, portero de la selección de Marruecos, ha saltado a cantar el himno al terreno de juego.



Foto 2: No aparece en la foto foto oficial. pic.twitter.com/JFFXVtN7zF — Relevo (@relevo) November 27, 2022

Пізніше стало відомо, що після виконання гімнів Буну повідомив тренерському штабу, що не може взяти участь у поєдинку. За інформацією Relevo, він зазнав травми стегна на передматчевому тренуванні. Лікарі дали голкіперу знеболювальне, однак Яссін все одно не ризикнув виходити на поле.

Завдяки цій сенсаційній перемозі марокканці з 4 очками очолили турнірну таблицю свого квартету. Бельгія, маючи 3 бали, опустилася на другу сходинку. Далі йдуть Хорватія (1) і Канада (0).

В іншому поєдинку 2-го туру групи F зустрічаються Хорватія і Канада. Цей поєдинок також відбувається 27 листопада, він розпочався о 18:00 за київським часом.

Хорватія і Канада. Цей поєдинок також відбувається 27 листопада, він розпочався о 18:00 за київським часом. У матчах заключного туру квартету F, які відбудуться 1 грудня, Бельгія зіграє з Хорватією, а Марокко поміряється силами з Канадою.

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