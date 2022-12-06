"Дивно, що на фото не російський спецназ": Ломаченко привітав із Днем ЗСУ та нарвався на критику

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко привітав співвітчизників із Днем Збройних сил України, який наша країна щорічно святкує 6 грудня.

У себе в Instagram 34-річний спортсмен опублікував світлину українських військових і додав підпис: "Зі святом! Ангела-охоронця! З Богом!" – написав Василь.

Однак підписники явно не оцінили такий жест боксера. В коментарях вони обурилися, що своє привітання Ломаченко написав російською мовою, а також пригадали його колишні скандали, пов'язані з державою-окупанткою. Зокрема, ролик із тренуваннями російського спецназу, який Василь виклав собі в соцмережі в січні 2020 року, вляпавшись у гучний скандал.

"Дивно, що на фото не російський спецназ", "Васю, а чому не державною?", "Ватна голова", – написали фоловери під публікацією Ломаченка.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення Ломаченко вступив до територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського. В ніч проти 30 жовтня 2022 року Ломаченко повернувся в ринг, здобувши перемогу над американцем Джемейном Ортісом.

Очікується, що в наступному поєдинку Василь битиметься проти абсолютного чемпіона світу Девіна Гейні за всі пояси легкого дивізіону.

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