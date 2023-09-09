"Дивовижний результат": Зінченко та Ребров висловилися про нічию з Англією у відборі на Євро-2024

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко та головний тренер Сергій Ребров прокоментували нічию з командою Англії в матчі 5-го туру відбору на Євро-2024.

У поєдинку на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві збірна України здобула нічию проти Англії. Напружена гра завершилася з рахунком 1:1.

"Для нас це дивовижний результат. Англія – одна з найкращих команд світу. Ми знали, що буде важко і нам доведеться багато захищатися. Загалом у нас все вийшло добре. Звичайно, ми могли б зіграти краще, але проти такої команди Англії нам важко.

Перед моїм голом була дивовижна гра команди на правому фланзі. Я намагався бути в тому місці, де мав бути. Мені трохи пощастило. Атмосфера була неймовірна. Було відчуття, що ми граємо вдома. Величезна подяка за підтримку людям, які сьогодні були з нами, і тим, хто дивився матч вдома. Я дуже сподіваюся, що дуже скоро ми зможемо зіграти вдома.

Гравці збірної Англії – мої друзі. Із деякими з них я грав раніше, з деякими я граю зараз. Усі вони – дивовижні люди та футболісти", – наводить BBC слова Зінченка в інтерв'ю Channel 4.

"Гравці зробили дуже гарне свято для людей. На стадіоні була дуже хороша атмосфера. Ніхто не хоче повертатися додому, тому що справа не тільки в результаті, а й в грі. Англія змінила нашу тактику. Ми намагалися атакувати, але в першому таймі Англія була сильною. Вони контролювали м'яч, але у футболі недостатньо контролювати м'яч. Англія створила не так багато моментів, тому що ми дуже добре захищалися.

Я щасливий, ви бачите, що всі люди щасливі. Ми повинні поважати суперника, але ми також повинні думати про свою гру. Думаю, що гравці зробили це. Якщо ви бачите обличчя гравців, то вони дуже втомлені. Дуже важко грати проти Англії. У них зараз немає емоцій, тому що вони дуже втомилися. Ми показали характер, що дуже важливо. У гравців є бажання розвиватися.

Будь-якому тренеру потрібен час. Я думаю, що завдяки хорошим результатам гравці повірять у те, що ми намагаємося їм показати", – сказав Ребров у коментарі Channel 4.

Наразі збірна України з 7 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на Євро-2024. Лідирує з 13 балами Англія. Команди Італії та Північної Македонії набрали по три залікові пункти, Мальта – жодного.

Наступний матч підопічні Реброва зіграють 12 вересня з Італією в рамках 6-го туру відбору Євро-2024. Того ж дня англійці у Глазго проведуть товариську зустріч з Шотландією.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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