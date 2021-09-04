"Дійсно, не очікував цього": Роналду розповів, як закохався у Джорджину Родрігес

Відверте зізнання легендарного футболіста.
Зірковий новачок "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду в документальному фільмі компанії Netflix під назвою Yo soy Georgina розповів, як закохався у свою наречену Джорджину Родрігес.
"Все сталося миттєво. Я ніколи б не подумав, що зможу так сильно закохатися в неї. Я дійсно не чекав на це", - цитує слова Роналду із трейлеру до фільму El Mundo Deportivo.
Роналду і Джорджина познайомилися п'ять років тому. Пара виховує чотирьох дітей.
- Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає.
- Влітку 2017-го у футболіста народилася двійня - Єва і Маттео, від сурогатної матері.
- А восени 2017 року Джорджина народила їхню спільну доньку Алану Мартіну.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, ефектна наречена Роналду відвідала Венеціанський кінофестиваль.