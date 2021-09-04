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"Дійсно, не очікував цього": Роналду розповів, як закохався у Джорджину Родрігес

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"Дійсно, не очікував цього": Роналду розповів, як закохався у Джорджину Родрігес

Джорджина Родрігес / Instagram Джорджини Родрігес

Відверте зізнання легендарного футболіста.

Зірковий новачок "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду в документальному фільмі компанії Netflix під назвою Yo soy Georgina розповів, як закохався у свою наречену Джорджину Родрігес.

"Все сталося миттєво. Я ніколи б не подумав, що зможу так сильно закохатися в неї. Я дійсно не чекав на це", - цитує слова Роналду із трейлеру до фільму El Mundo Deportivo.

Роналду і Джорджина познайомилися п'ять років тому. Пара виховує чотирьох дітей.

© instagram.com/georginagio
instagram.com/georginagio
© instagram.com/georginagio
instagram.com/georginagio
Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / Instagram Джорджини Родрігес
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / © instagram.com/georginagio
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / instagram.com/georginagio
Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес / Instagram Джорджини Родрігес
  • Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає.
  • Влітку 2017-го у футболіста народилася двійня - Єва і Маттео, від сурогатної матері.
  • А восени 2017 року Джорджина народила їхню спільну доньку Алану Мартіну.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, ефектна наречена Роналду відвідала Венеціанський кінофестиваль.

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