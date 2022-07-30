Для допомоги ЗСУ: Горуна виставив на благодійний аукціон кімоно, в якому виграв медаль ОІ-2020

Раніше бронзовий призер Олімпіади-2020 у Токіо раніше пожертвував своєю головною нагородою, щоб зібрати кошти для української армії. На цьому 33-річний львів'янин не зупинився і тепер виставив на благодійний аукціон ще й кімоно, в якому завоював олімпійську медаль.

"Це кімоно, в якому я виграв "бронзу" Олімпійських ігор. Тут є трохи крові моїх суперників, а ще в ньому всі ті емоції, які я пережив в Токіо. Тепер - це лот благодійного аукціону. Всі виручені кошти будуть відправлені на допомогу захисникам України", - написав Горуна на своїй сторінці в Instagram.

Кімоно отримає той, хто запропонує найбільшу суму в коментарях. Стартова його ціна - 15 тисяч гривень. Мінімальний крок - тисяча гривень.

Крім того, у благодійному аукціоні присутній ще один лот. Накладки для карате розіграють серед учасників, які зроблять донат на 100 грн та більше.

Аукціон триватиме до 6 серпня. Час його закінчення - 21:00. Усі зібрані кошти підуть на придбання автомобіля для однієї з військових частин.

Раніше повідомлялося, що тренер Берінчика виставив на аукціон унікальний лот Віталія Кличка, аби зібрати кошти для ЗСУ.

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