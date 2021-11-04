"Для мене це був би ще один пояс": Усик планує перейти до нового боксерського дивізіону

"Для мене це був би ще один пояс": Усик планує перейти до нового боксерського дивізіону

Він вважає, що йому до снаги досягти там успіху.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик хоче спробувати свої сили в новому боксерському дивізіоні.

Слова українського боксера цитує DAZN.

"Я думаю, що бриджервейт з часом може виявитися гарною річчю, тому що я знаю, що є багато бійців, які мають ідеальну вагу під цей дивізіон. Вони можуть там проводити чудові бої.

Моєю метою завжди було стати чемпіоном у надважкій вазі, але хто знає, що буде в майбутньому? Може, одного разу я сам битимуся в бриджервейті. Для мене це був би ще один пояс, який я міг би виграти", - сказав Усик.

Бриджервейт - новий ваговий дивізіон, який у 2020 році санкціонував президент WBC Маурісіо Сулейман. Ліміт вагової категорії – від 90,7 до 101,6 кілограм.

Зазначимо, що Усик відібрав пояси, якими він зараз володіє, у бою проти британця Ентоні Джошуа. Таким чином, Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій категорії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. В його активі 19 перемог.

Додамо, нещодавно відомий промоутер поставив Усика на перше місце рейтингу надважковаговиків.

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