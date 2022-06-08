"Для мене це виклик": новий тренер Джошуа обіцяє відібрати в Усика чемпіонські пояси

Тренер ексчемпіона світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Роберт Гарсія поділився очікуваннями від реваншу з Олександром Усіком (19-0, 13 КО).

Гарсія пообіцяв, що поверне Джошуа чемпіонські титули, які відібрав українець.

"Мені подобається цей виклик. Особливо через те, що Джошуа програв у першому поєдинку і зараз матиме реванш з Усиком. Для мене це великий виклик. Я розумію, що це буде нелегко, але я зроблю все можливе, щоб Ентоні знову став чемпіоном.

Це те, що мотивує мене найбільше після поразки – люди не очікують, що він виграє. Це виклики, які я люблю. Зараз цим викликом є ​​Ентоні Джошуа. Він програв, хоч і не змирився з побиттям. Поступився за рішенням суддів. Але він програв, явно програв.

Тепер для мене було б дуже важливо перемогти. Мені, як тренеру, хочеться мати серед підопічних чемпіона світу у надважкій вазі. Кращого й не вигадаєш", – цитує Гарсію The Sun.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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