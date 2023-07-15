"Для мене він мертвий": Ярмоленко згадав розмову зі зрадником Тимощуком після вторгнення Росії

Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко розповів, як після початку повномасштабного вторгнення поспілкувався телефоном з колишнім футболістом Анатолієм Тимощуком.

Про це Ярмоленко розповів в інтерв'ю клубному каналу Динамо.

Він заявив, що запитав у Тимощука, як той може спокійно спати після того, що сталось, на що останній відповів, "точно так само, як і тобі".

"Я сказав, що тільки я не в Росії. Була просто така розмова… Послали один одного… Для мене його немає, просто немає. Після всього, що дала йому країна — і так вчинити. Для мене він мертвий", - розповів Ярмоленко.

Зазначимо, що Тимощук досі жодним чином не прокоментував російську агресію проти України. Також зʼявилась інформація, що він намагався отримати громадянство Румунії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО запровадила персональні санкції проти футболіста-зрадника Анатолія Тимощука.

Крім того, ми раніше інформували, що український футболіст Роман Зозуля закликав позбавити Тимощука громадянства України.

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