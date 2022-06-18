"Для нас це вдруге, після 2014-го не бачила батьків аж до їхньої смерті": українська арбітриня - про війну з РФ

"Для нас це вдруге, після 2014-го не бачила батьків аж до їхньої смерті": українська арбітриня - про війну з РФ

Українська футбольна арбітриня Марина Стрілецька висловилася про повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

Зараз Марина проживає у Швейцарії, куди виїхала до своєї сестри після повномасштабного вторгнення російських загарбників. Стрілецька зазначила, що вже вдруге їй довелося залишити свою домівку - 2014 року уродженка Луганська рятувалася від окупаційних військ переїздом з рідного міста до Сумській області.

"Я ніколи не забуду цей момент (початок повномасштабного вторгнення РФ - прим.). Він (чоловік Стрілецької - прим.) дивився новини зі сльозами на очах і сказав: "Війна почалася". Упродовж перших 24 годин заїжджали вантажівки та військові машини. Російська армія була привітна, питала, як проїхати до Києва. Вони думали, що нам потрібна допомога, що ми зустрінемо їх із квітами й хлібом, але через тиждень зрозуміли, що ми не хочемо цієї допомоги. Після цього вони розізлилися й почали стріляти по цивільних машинах. Тоді я подумала, що хочу поїхати.

Це було важко, тому що всі дорожні знаки були зняті. Під час нашої подорожі нам довелося ховатися в селі, поки пройдуть танки. Одного разу ми пішли до церкви та спали на підлозі, тому що я їхала 18 годин і просто хотіла спати. О 6 ранку ми їхали далі. Мені знадобилося чотири дні. Після того, як ми дісталися кордону, стояли в черзі впродовж 17 годин, але після цього було легше - я відчула, що ми в безпеці.

Він (чоловік Стрілецької - прим.) захищатиме наш дім. Для нас це вдруге. Ми раніше жили на Донбасі та втратили все 2014 року. Я більше ніколи не бачила своїх батьків знову аж до їхньої смерті", - сказала Стрілецька в інтерв'ю BBC Sport.

У Швейцарії Марина знайшла роботу та обслуговує поєдинки третього дивізіону чоловічого національного чемпіонату. Вона зізнається, що суддівська робота допомагає їй впоратися з думками про війну.

"Упродовж трьох тижнів я щодня плакала. Я забула, що була у світі футболу, тому що думала про війну. Тому я мусила знову почати судити матчі. Це допомагає, тому що принаймні на дві години я можу забути про війну та просто дивитися на захисників, нападників і офсайди!", - розповіла Стрілецька.

Раніше ТСН Проспорт писав, що українська арбітриня з Херсонщини Ірина Петрова розповіла про своє викрадення окупантами.

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