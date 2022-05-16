"Для нашої сім'ї ви - легенда": родич футболіста збірної України загинув на війні з окупантами

Тесть гравця збірної України Івана Петряка віддав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників.
Україна продовжує втрачати своїх відважних захисників на полі бою з російськими окупантами. Цього разу війна забрала життя тестя футболіста збірної України Івана Петряка.
Про смерть близької людини 28-річний півзахисник угорського "Фехервара" повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Тато Ваню (батю), не буду шмарклі жувати. Вам не дадуть Героя, але для нашої сім'ї ви - легенда. Легенда патріотизму, який віддав життя за своїх дітей та онуків.
Ми плакати не будемо, тому що ви завжди говорили, що нити - це для слабаків, що ми - бійці від народження і боротимемося до кінця. Дякую за наш спокійний сон! Спочивай з миром, рідний", - написав футболіст, додавши відеоролик зворушливих кадрів із загиблим родичем.
Тесть Петряка загинув у боях на Донеччині. Раніше дружина Івана повідомляла, що батько перестав виходити на зв'язок.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що у віці 33 років помер український чемпіон Паралімпіади-2020 з плавання.
Читайте також:
Віддав життя за Україну: під Харковом загинув призер Ігор нескорених
Ексфутболіст "Карпат" загинув у боях з російськими окупантами під Харковом
Грав за клуб під час Другої світової війни: помер найстаріший ексфутболіст "Барселони"