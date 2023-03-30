"Для нього все буде ще гірше": абсолютний чемпіон світу пригрозив Ломаченку

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Гейні висловився про майбутній поєдинок з колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком.

Американський боксер заявив, що за останній час він додав у силі та боксерських навичках і не сумнівається в тому, що виграє бій проти українця, який перебуває на схилі своєї кар'єри.

"Із кожним тренувальним табором я стаю все сильнішим і сильнішим. Моє тіло дозріває, я стаю більшим, сильнішим і старшим. Зрештою покращується моя майстерність.

Я давно казав, що Ломі треба якнайшвидше побитися зі мною, адже для нього все ставатиме лише гірше. І тепер він б'ється зі мною 2023 року. Подивимося, як усе складеться. Нарешті світ усе побачить. Не знаю, що б я з ним зробив, але тепер для нього все буде ще гірше", – цитує Гейні Bad Left Hook.

Поєдинок між Ломаченком і Гейні відбудеться в ніч проти 21 травня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. На кону стоятимуть всі пояси легкого дивізіону, які належать американцю.

У своєму останньому бою, у ніч проти 30 жовтня 2022 року, Ломаченко здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Гейні став абсолютним чемпіоном світу в червні 2022 року, здолавши австралійця Джорджа Камбососа. У жовтні американець повторно переміг Камбососа та захистив титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У послужному списку 24-річного американця 29 перемог (15 – нокаутом) у 29 поєдинках на профірингу.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко та Гейні відреагували на офіційне оголошення бою за звання "абсолюта".

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