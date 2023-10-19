"Для Тайсона це булка з маслом": Усик зробив прогноз на бій Ф'юрі – Нганну

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик поділився очікуваннями від прийдешнього бою між володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Український боксер вважає, що для "Циганського короля" не складе великих труднощів перемогти представника змішаних єдиноборств.

"Для Тайсона бій з Нганну – це булка з маслом. Я виключно говорю з погляду боксу. Коли люди кажуть, що Нганну може десь бахнути, і воно прилетить – так, він може це зробити. Але як ти можеш зробити це з двометровим гігантом, у якого за плечима 20 років у боксі? І проти нього б'ється хлопець, який не має жодного поєдинку в ролі боксера. Так, як боєць UFC він крутий чемпіон, конкретно я не кажу, що він якийсь лівий. Він є чемпіоном UFC, але UFC – це не бокс.

Я на сто відсотків впевнений, що Тайсон Ф'юрі виграє цей бій, не особливо напружуючись. Якщо щось зміниться під час бою – умовно, Ф'юрі лежатиме на підлозі, то я запишу відео і скажу: "Нічого собі, я "наморосив", а тут, виявляється, таке". Так, я визнаю, що помилився, але треба дочекатися. Подивимося", – сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу USYK17.

Поєдинок між Ф'юрі та Нганну відбудеться 28 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Це буде виставковий бій за класичними правилами боксу. На кону не стоятиме пояс WBC, який належить британцеві.

Очікується, що після бою Ф'юрі – Нганну стане відома дата об'єднавчого поєдинку між Усиком і "Циганським королем". За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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