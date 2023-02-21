Дніпро-1 – АЕК Ларнака: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій

У першому поєдинку між командами сильнішим виявився представник Кіпру.
У четвер, 23 лютого, поточний лідер чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій сезону-2022/23 проти кіпрського клубу АЕК Ларнака.
Поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице. Саме там дніпряни приймають своїх суперників в єврокубках через вторгнення російських окупантів до України.
Перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій між цими клубами відбувся 16 лютого на Кіпрі та завершився мінімальною поразкою дніпрян з рахунком 1:0.
Зазначимо, що це буде вже четвертий поєдинок Дніпра-1" проти АЕКа з Ларнаки цього сезону. Раніше кіпріоти двічі перемагали підопічних Олександра Кучера в плейоф раунді відбору Ліги Європи.
Крім того, АЕК Ларнака грав з київським "Динамо" на груповому етапі Ліги Європи (перемога кіпрського клубу та нічия), залишивши команду Мірчі Луческу за бортом єврокубків.
Де дивитися матч Дніпро-1 – АЕК Ларнака
На території України поєдинок-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій між "Дніпром-1" та АЕКом у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.
Текстова онлайн-трансляція гри буде доступна на нашому сайті.
Прогнози букмекерів на матч Дніпро-1 – АЕК Ларнака
Фаворитом прийдешнього поєдинку є український клуб. На перемогу "Дніпра-1" можна поставити з коефіцієнтом 2,20. Нічия – 3,45. Виграш кіпріотів – 3,45.
Однак букмекери схиляються до думки, що путівку до наступної стадії турніру отримає АЕК – коефіцієнт на це становить 1,38. Вихід дніпрян до 1/8 фіналу Ліги конференцій оцінюєтся коефіцієнтом 3,20.
Нагадаємо, переможці протистоянь 1/16 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги конференцій. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого, а поєдинки цієї стадії – 9-го і 16 березня.
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