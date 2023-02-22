Дніпро-1 – АЕК Ларнака: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій

Дніпряни будуть змушені відіграватися після поразки в першій зустрічі.

У четвер, 23 лютого, "Дніпро-1" проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій сезону-2022/23 проти кіпрського клубу АЕК Ларнака.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для дніпрян поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице. Початок – о 19:45 за київським часом.

Перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій між цими клубами відбувся 16 лютого на Кіпрі та завершився мінімальною поразкою дніпрян з рахунком 1:0 .

Переможці пар 1/16 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги конференцій. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого, а поєдинки цієї стадії – 9-го і 16 березня.

"Дніпро-1" пробився до плейоф Ліги конференцій, посівши другу сходинку в групі з нідерландським АЗ, кіпрським "Аполлоном" і ліхтенштейнським "Вадуцом".

Ліги конференцій, посівши другу сходинку в групі з нідерландським АЗ, кіпрським "Аполлоном" і ліхтенштейнським "Вадуцом". АЕК Ларнака потрапив до 1/16 фіналу Ліги конференцій, опустившись з групи Ліги Європи. Кіпріоти фінішували третіми у квартеті з турецьким "Фенербахче", французьким "Ренном" і київським "Динамо", залишивши команду Мірчі Луческу за бортом єврокубків.

Додамо, що це буде вже четвертий поєдинок Дніпра-1" проти АЕКа з Ларнаки цього сезону. Раніше кіпріоти двічі перемагали підопічних Олександра Кучера в плейоф раунді відбору Ліги Європи.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція другого поєдинку між "Дніпром-1" та АЕКом.