Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Дніпро-1" без Довбика вчетверте в сезоні не зумів обіграти АЕК і вилетів з Ліги конференцій (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
774
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Дніпро-1" без Довбика вчетверте в сезоні не зумів обіграти АЕК і вилетів з Ліги конференцій (відео)

Фото: scdnipro1.com.ua

Команда Олександра Кучера завершила єврокубковий сезон.

"Дніпро-1" зіграв унічию проти кіпрського клубу АЕК Ларнака в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій – 0:0.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для дніпрян поєдинок відбувся у словацькому місті Кошице.

Перший матч плейоф Ліги конференцій між цими клубами, який відбувся тиждень тому на Кіпрі, завершився мінімальною поразкою дніпрян з рахунком 1:0.

Тож у другому матчі команді Олександра Кучера необхідно було забивати і робити це треба було без головного бомбардира "Дніпра-1" – Артема Довбика, який пропускав цей матч через пошкодження. На жаль, зробити цього дніпрянам не вдалося.

Найкращий момент на початку другого тайму мав Жоан Пеглоу, але півзахисник "Дніпра-1" дальнім ударом поцілив у стійку. На 72-й хвилині Олексій Гуцуляк також не скористався своїм шансом – він відгукнувся на подачу з лівого флангу, але головою спрямував м'яч повз ворота.

Огляд матчу

Таким чином, за сумою двох зустрічей до 1/8 фіналу Ліги конференцій вийшов саме АЕК.

Зазначимо, що це був уже четвертий поєдинок Дніпра-1" проти АЕКа з Ларнаки цього сезону. Раніше кіпріоти двічі перемагали підопічних Олександра Кучера в плейоф раунді відбору Ліги Європи.

Читайте також:

Ренн – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Манчестер Юнайтед – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
774
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація