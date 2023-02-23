"Дніпро-1" без Довбика вчетверте в сезоні не зумів обіграти АЕК і вилетів з Ліги конференцій (відео)

"Дніпро-1" зіграв унічию проти кіпрського клубу АЕК Ларнака в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій – 0:0 .

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для дніпрян поєдинок відбувся у словацькому місті Кошице.

Перший матч плейоф Ліги конференцій між цими клубами, який відбувся тиждень тому на Кіпрі, завершився мінімальною поразкою дніпрян з рахунком 1:0 .

Тож у другому матчі команді Олександра Кучера необхідно було забивати і робити це треба було без головного бомбардира "Дніпра-1" – Артема Довбика, який пропускав цей матч через пошкодження. На жаль, зробити цього дніпрянам не вдалося.

Найкращий момент на початку другого тайму мав Жоан Пеглоу, але півзахисник "Дніпра-1" дальнім ударом поцілив у стійку. На 72-й хвилині Олексій Гуцуляк також не скористався своїм шансом – він відгукнувся на подачу з лівого флангу, але головою спрямував м'яч повз ворота.

Огляд матчу

Таким чином, за сумою двох зустрічей до 1/8 фіналу Ліги конференцій вийшов саме АЕК.

Зазначимо, що це був уже четвертий поєдинок Дніпра-1" проти АЕКа з Ларнаки цього сезону. Раніше кіпріоти двічі перемагали підопічних Олександра Кучера в плейоф раунді відбору Ліги Європи.

Переможці пар 1/16 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги конференцій .

. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 24 лютого, а поєдинки цієї стадії – 9-го і 16 березня.

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