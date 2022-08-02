"Дніпро-1" дізнався потенційних суперників у плейоф раунду кваліфікації Ліги Європи

У вівторок, 2 серпня, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування плейоф Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23.

Визначився потенційний суперник "Дніпра-1" у плейоф Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23.

Підопічні Олександра Кучера зіграють з переможцем пари АЕК (Ларнака, Кіпр) / "Партизан" (Сербія).

У випадку невдачі у кваліфікації Ліги Європи "Дніпро-1" зіграє в групі Ліги конференцій.

Зазначимо, що перший матч плейоф кваліфікації Ліги Європи відбудеться 18 серпня, а у відповідь - 25 серпня.

Одним із потенційних суперників команди з Дніпра був "Фенербахче", який вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів від київського "Динамо". В ході та після стамбульського матчу між клубами виник невеличкий конфлікт через вболівальників. Турки після пропущеного у свої ворота м'яча почали скандувати на трибунах ім'я Путіна. Через це на післяматчеву пресконференцію не прийшов тренер "Динамо" Мірча Луческу.

Нагадаємо, що "Динамо" Київ дізналося потенційних суперників у плейоф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

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