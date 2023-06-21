"Дніпро-1" дізнався суперника на старті кваліфікації Ліги чемпіонів: коли матчі

Підопічні Олександра Кучера в рамках другого відбіркового раунду головного єврокубка зустрінуться з грецьким "Панатінаїкосом".

У середу, 21 червня, відбулося жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Свого суперника на старті євросезону також дізнався срібний призер чемпіонату України – "Дніпро-1".

Команда Олександра Кучера розпочне свій єврокубковий шлях у наступному сезоні поєдинками з грецьким "Панатінаїкосом".

Матчі 2-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів відбудуться 25/26 липня і 1/2 серпня.

Додамо, що "Дніпро-1" вперше в клубній історії зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів. Для того, щоб пробитися до групового раунду найпрестижнішого євротурніру, дніпрянам потрібно буде пройти трьох суперників.

У разі успіху на цьому етапі в 3-му кваліфікаційному раунді ЛЧ суперником "Дніпра-1" стане хтось з квартету "Марсель" (Франція), "Брага" (Португалія), ПСВ (Нідерланди), "Рейнджерс" (Шотландія).

Якщо "Дніпро-1" вилетить у кваліфікації Ліги чемпіонів, то продовжить виступи у відборі Ліги Європи. У разі невдачі в Лізі Європи команда потрапить до наступного за чергою раунду Ліги конференцій.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" як чемпіон України автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів.

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