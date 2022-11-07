"Дніпро-1" дізнався суперника в 1/16 фіналу Ліги конференцій: результати жеребкування

У понеділок, 7 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги конференцій сезону-2022/23.

У ньому взяли участь 16 клубів. Володарі других місць у групах Ліги конференцій отримали статус сіяних. Вісім клубів, які фінішували третіми на груповому етапі Ліги Європи, опинилися серед несіяних.

В 1/16 фіналу Ліги конференцій сіяні команди зіграють з несіяними. Також на цій стадії не можуть зустрітися клуби з однієї країни.

Переможці цих стикових матчів в 1/8 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги конференцій.

Україна також має свого представника в 1/16 фіналу Ліги конференцій. У дебютному для себе євросезоні "Дніпро-1" пробився до плейоф, посівши другу сходинку в групі з нідерландським АЗ, кіпрським "Аполлоном" і ліхтенштейнським "Вадуцом".

За путівку до 1/8 фіналу дніпровський колектив позмагається з кіпрським клубом АЕК Ларнака.

Цікаво, що цього сезону "Дніпро-1" та АЕК вже зустрічалися в плейоф раунді відбору Ліги Європи – із тієї дуелі переможцем вийшов представник Кіпру. Крім того, клуб з Ларнаки грав в одній групі з київським "Динамо" в ЛЄ і залишив команду Мірчі Луческу за бортом єврокубків.

Результати жеребкування стикових матчів Ліги конференцій

"Карабах" (Азербайджан) – "Гент" (Бельгія)

"Трабзонспор" (Туреччина) – "Базель" (Швейцарія)

"Лаціо" (Італія) – ЧФР Клуж (Румунія)

"Буде-Глімт" (Норвегія) – "Лех" (Польща)

"Брага" (Португалія) – "Фіорентина" (Італія)

АЕК Ларнака (Кіпр) – "Дніпро-1" (Україна)

"Шериф" (Молдова) – "Партизан" (Сербія)

"Лудогорець" (Болгарія) – "Андерлехт" (Бельгія)

Стикові матчі Ліги конференцій (1/16 фіналу) будуть зіграні 16 і 23 лютого 2023 року.

Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".

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