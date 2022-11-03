"Дніпро-1" на останніх хвилинах поступився АЗ та не зумів оминути стикових матчів Ліги конференцій (відео)

У четвер, 3 листопада, в рамках заключного туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23 "Дніпро-1" зустрічався з нідерландським АЗ.
"Дніпро-1" на виїзді поступився нідерландському АЗ у матчі 6-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Рахунок матчу відкрив на 8-й хвилині Єнс Одгор – з передачі Єспер Карлссона він головою переправив м'яч в дальній кут воріт. Дніпряни відповіли до кінця тайму. На 41-й хвилині Артем Довбик з передачі Яніса Амаша забив блискучим ударом у лівий кут воріт.
Наприкінці матчу АЗ вирвав перемогу. Вангеліс Павлідіс завершив атаку голом, забивши ударом голови після подачі Сугавари – Макс Валеф не впорався.
У іншому матчі групи E "Аполлон" вдома переміг "Вадуц" – 1:0.
Єдиний гол поєдинку забив на 31-й хвилині Валентін Роберж.
- "Дніпро-1" завершив груповий етап на другому місці з 10 очками. АЗ залишився на лідерській позиції (15). "Аполлон" з сімома балами – третій. "Вадуц" замикає квартет з двома очками.
- АЗ вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій. "Дніпру-1" доведеться позмагатися у стикових матчах за путівки до 1/8 фіналу з клубами, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи.
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