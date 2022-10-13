"Дніпро-1" на останніх секундах вирвав перемогу у Лізі конференцій і зберігає шанси на вихід до плейоф

У четвер, 13 жовтня, "Дніпро-1" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23 зіграв з ліхтенштейнським "Вадуцем".

"Дніпро-1" на виїзді переміг ліхтенштейнський "Вадуц" у матчі 4-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 1:2 .

Рахунок матчу відкрив на 24-й хвилині Амаш, який сильно пробив з близької відстані - голкіпер не дістав круглого. Господарі відповіли за шість хвилин - Ельмін Растодер відгукнувся на точний пас у штрафному майданчику та ударом низом вразив правий нижній кут воріт.

На 62-й хвилині Артем Довбик отримав закидання від Олександра Піхальонка, вийшов один на один та забив, однак він перебував у положенні поза грою і взяття воріт скасували.

Однак вже у додатковий до другого тайму час Довбик все ж відзначився забитим голом - Володимир Танчик подав у штрафну, де Артем ударом голови вразив ворота суперників, встановивши остаточних рахунок матчу.

У іншому матчі групи E "Аполлон" мінімально переміг АЗ - 1:0

Єдиний гол поєдинку забив на 32-й хвилині Валентін Роберж.

"Дніпро-1" на груповому етапі Ліги конференцій: турнірне становище

Підопічні Олександра Кучера на старті групового раунду Ліги конференцій поступилися АЗ (0:1), після чого на Кіпрі здобули впевнену перемогу над "Аполлоном" (1:3). У своєму третьому матчі дніпряни зіграли внічию з "Вадуцем" (2:2).

(0:1), після чого на Кіпрі (1:3). У своєму третьому матчі дніпряни (2:2). Після чотирьох турів "Дніпро-1" посідає другу сходинку свого квартету, набравши 7 балів. АЗ очолює групу з 9 очками. "Аполон" з 4 пунктами йде третім. "Вадуц" з двома очками на останній сходинці.

Матчі 5-го туру відбудуться 27 жовтня: "Вадуц" - АЗ, "Дніпро-1" - "Аполлон".

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