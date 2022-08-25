"Дніпро-1" назвало стартовий склад на вирішальну битву кваліфікації Ліги Європи проти "АЕКа"

"Дніпро-1" та кіпрський "АЕК" проведуть матч-відповідь вирішального раунду кваліфікації Ліги Європи. Стали відомі стартові склади команд на поєдинок.

У четвер, 25 серпня, відбудеться матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи між АЕКом та "Дніпром-1".

Команди визначилися зі стартовими складами на поєдинок.

Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Логінов, Бусанелло – Бланко, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Танчик – Довбик.

Запасні: Рибак, Юрчук, Кононов, Громов, Рубчинський, Назаренко, Когут.

АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Гонсалес, Енглезу – Ойєр, Луїш Густаву – Фараж, Альтман, Дьюрчо – Лопеш.

Гра розпочнеться о 19.00. На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція поєдинку.

Читайте також:

Припинив функціонувати: на сайт клубу УПЛ було здійснено дві кібератаки

Перемогла у дербі: "Олександрія" вдало розпочала сезон в УПЛ

"Динамо" потрапило до першого кошику посіву під час жеребкування групового етапу Ліги Європи