"Дніпро-1" не подужав ЛНЗ, втративши можливість очолити таблицю УПЛ (відео)

Підопічні Юрія Максимова не змогли виграти три з чотирьох поєдинків 2024 року.

"Дніпро-1" та ЛНЗ розійшлися нічиєю у стартовому матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини гри дніпряни вийшли вперед – на 47-й хвилині відзначився Олександр Філіппов.

Проте за десять хвилин черкаський клуб відігрався зусиллями Хайдіна Саліху.

До фінального свистка обидві команди мали моменти, щоб вибороти перемогу, але не реалізували їх. Як підсумок — нічия.

Огляд матчу ЛНЗ – "Дніпро-1"

Після цього матчу "Дніпро-1" (39 очок) залишився на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ. Лідирує з 40 балами "Шахтар", який провів на три гри менше, ніж дніпряни.

Зазначимо, що команда Юрія Максимова виграла лише один з чотирьох поєдинків 2024 року.

Зі свого боку, ЛНЗ (25 пунктів) перебуває на восьмій позиції чемпіонату України.

У наступному турі вітчизняної першості "Дніпро-1" 31 березня зустрінеться з "Колосом", а ЛНЗ 1 квітня зіграє з "Рухом".

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