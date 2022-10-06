"Дніпро-1" не зміг обіграти клуб з Ліхтенштейну в результативному матчі Ліги конференцій (відео)

Підопічні Олександра Кучера неочікувано втратили очки в поєдинку проти команди з другого дивізіону чемпіонату Швейцарії.

"Дніпро-1" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги конференцій зіграв унічию з ліхтенштейнським "Вадуцем". Матч завершився з рахунком 2:2 .

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію України номінально домашній для дніпрян поєдинок відбувся на полі Кошицької футбольної арени в словацькому місті Кошице.

Підопічні Олександра Кучера швидко вийшли вперед. Уже на 5-й хвилині зустрічі Артем Довбик на дальній стійці замкнув простріл Бузанелло з лівого флангу.

Однак, після забитого м'яча дніпряни дали супернику перехопити ініціативу та поплатилися за це. На 26-й хвилині Фабіо Фер з меж штрафного майданчика в дотик пробив у дальній кут після передачі Даріо Ульріха.

На початку другого тайму "Вадуц" знову шокував дніпрян і несподівано повів у рахунку. Седрік Гассер головою замкнув подачу з кутового.

Підопічні Кучера довго не могли відігратися, але все ж зуміли уникнути поразки. На 78-й хвилині нічию "Дніпру-1" приніс Олександр Піхальонок, якому допоміг рикошет від захисника суперників.

Додамо, що "Вадуц" виступає в другій за силою лізі Швейцарії, оскільки в Ліхтенштейні немає свого чемпіонату. Путівку до Ліги конференцій суперник "Дніпра-1" отримав як володар Кубка Ліхтенштейну. Раніше команда ніколи не доходила до групових стадій єврокубків.

В іншому протистоянні групи E нідерландський АЗ вдома зіграє проти кіпрського "Аполлона". Цей матч також розпочнеться 6 жовтня, але о 22:00 за київським часом.

"Дніпро-1" в групі Ліги конференцій: турнірне становище

Після трьох зіграних матчів "Дніпро-1" посідає другу сходинку свого квартету, набравши 4 бали. АЗ очолює групу з 6 очками. "Вадуц" з 2 пунктами йде третім. "Аполлон" з одним очком на останній сходинці.

Поєдинки 4-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 13 жовтня: "Вадуц" - "Дніпро-1", "Аполлон" - АЗ.

Нагадаємо, в стартовому турі групового раунду третього за престижністю єврокубку дніпровський клуб мінімально поступився АЗ, після чого підопічні Кучера здобули впевнену перемогу над "Аполлоном".

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