"Дніпро-1" не зумів обіграти "Верес" та вкотре втратив очки в УПЛ (відео)

Команда Юрія Максимова виграла лише один з шести останніх матчів.

"Дніпро-1" на виїзді зіграв унічию з "Вересом" у поєдинку 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на стадіоні "Авангард" у Рівному завершилася з рахунком 1:1 .

Господарі вийшли вперед на 19-й хвилині – Яго Сікейра зіграв на лівий фланг штрафного, звідки Віталій Дахновський низом пробив у дальній кут.

Дніпряни відігралися на 33-й хвилині – після подачі з кутового з правого флангу Володимир Адамюк добив м'яч у ворота після того, як удар Едуарда Сарапія було заблоковано.

Огляд матчу "Верес" – "Дніпро-1"

Команда Юрія Максимова виграла лише один з шести останніх матчів у чемпіонаті України. "Дніпро-1" (45 очок) посідає четверте місце в таблиці УПЛ. "Верес" (20 балів) перебуває на 13-й позиції.

У наступному турі дніпряни 27 квітня зустрінуться з "Динамо", а підопічні Олега Шандрука цього ж дня на виїзді зіграють з "Рухом".

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