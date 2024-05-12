"Дніпро-1" несподівано програв "Олександрії" та позбувся шансів на "бронзу" УПЛ (відео)

"Дніпро-1" на виїзді поступився "Олександрії" в матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок закінчився з рахунком 1:0 на користь господарів.

Єдиний м'яч у цій зустрічі команда Руслана Ротаня забила в першому таймі – на 18-й хвилині відзначився Денис Шостак.

Таким чином, "Олександрія" перервала семиматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті України.

Огляд матчу "Олександрія" – "Дніпро-1"

Після цього поєдинку "Дніпро-1" (48 очок) остаточно втратив шанси на бронзові медалі УПЛ. За два тури до кінця команда Юрія Максимова відстає від "Кривбасу" на шість балів та має гіршу різницю м'ячів у особистих зустрічах.

"Олександрія" (30 пунктів) піднялася на дев'яте місце у чемпіонаті України.

У наступному турі "Дніпро-1" 19 травня прийме "Шахтар". Того ж дня "Олександрія" на виїзді зіграє з "Вересом".

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