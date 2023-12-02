"Дніпро-1" несподівано програв "Ворсклі" та не зміг повернути собі лідерство в УПЛ (відео)

"Дніпро-1" поступився "Ворсклі" в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Дніпро-Арені" завершився з рахунком 1:2 .

Уже на третій хвилині зустрічі дніпряни повели в рахунку зусиллями Богдана Леднєва.

Однак ще до перерви підопічні Віктора Скрипника зуміли не лише відігратися, а й вийти вперед. На 31-й хвилині Артем Челядін зрівняв рахунок, а на 42-й хвилині забив Феліпе Родрігес.

У другому таймі "Дніпро-1" намагався уникнути поразки, але із цим завданням команда Юрія Максимова не впоралася.

Огляд матчу "Дніпро-1" – "Ворскла"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Дніпро-1" (33 бали) не зміг повернутися на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Дніпряни за додатковими показниками поступаються "Кривбасу", який лідирує в чемпіонаті. "Ворскла" (22 очки) піднялася на сьому позицію.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім перед зимовою паузою, "Дніпро-1" 8 грудня на виїзді зіграє проти "Полісся", а "Ворскла" 10 грудня прийматиме "Рух".

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