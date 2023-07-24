"Дніпро-1" отримав потенційного суперника у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів

Матчі цієї стадії відбудуться 8/9 та 15 серпня.
У понеділок, 24 липня, відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
Свого потенційного суперника на цій стадії найпрестижнішого клубного євротурніру також дізнався "Дніпро-1", який минулого сезону став срібним призером чемпіонату України.
Якщо команда Олександра Кучера в другому раунді відбору пройде грецький "Панатинаїкос", то наступним опонентом дніпрян стане французький "Марсель".
Зазначимо, що у складі "Марселя" виступає український півзахисник Руслан Малиновський.
Матчі третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів відбудуться 8/9 та 15 серпня. Переможці вийдуть до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, а ті, хто програють, потраплять до плейоф кваліфікації Ліги Європи.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" як чемпіон України автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів.
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