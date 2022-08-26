Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Дніпро-1" отримав суперників у групі Ліги конференцій: результати жеребкування

Дата публікації
Перегляди
1701
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Дніпро-1" отримав суперників у групі Ліги конференцій: результати жеребкування

Фото: СК Дніпро-1

Дніпровський "Дніпро-1" дізнався, з ким зіграє в основному раунді Ліги конференцій сезону-2022/23.

У п'ятницю, 26 серпня, у Стамбулі (Туреччина) відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23.

Україну в третьому за престижністю клубному турнірі Європи представлятиме "Дніпро-1". 

Команда Олександра Кучера розпочала дебютний для себе єврокубковий сезон у плейоф раунді відбору Ліги Європи, але там дніпряни поступилися кіпрському АЕКу з Ларнаки та вилетіли до Ліги конференцій.

Під час жеребу Ліги конференцій "Дніпро-1" потрапив до останнього, четвертого кошику. У суперники українському клубу дісталися АЗ Алкмаар (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр) та "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій

група A група B
Істанбул Башакшехір (Туреччина) Вест Гем (Англія)
Фіорентина (Італія) Стяуа (Румунія)
Хартс (Шотландія) Андерлехт (Бельгія)
РФШ (Латвія) Сількеборг (Данія)
група C група D
Вільярреал (Іспанія) Партизан (Сербія)
Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) Кельн (Німеччина)
Аустрія Відень (Австрія) Ніцца (Франція)
Лех Познань (Польща) Словацко (Чехія)
група E група F
АЗ Алкмаар (Нідерланди) Гент (Бельгія)
Аполлон (Кіпр) Мольде (Норвегія)
Вадуц (Ліхтенштейн) Шемрок Роверс (Ірландія)
Дніпро-1 (Україна) Юргорден (Швеція)
група G група H
Славія Прага (Чехія) Базель (Швейцарія)
ЧФР Клуж (Румунія) Слован Братислава (Словаччина)
Сівасспор (Туреччина) Жальгіріс (Литва)
Балкані (Косово) Пюнік (Вірменія)
  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада. Фінал турніру відбудеться 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".

Читайте також:

"Фенербахче" та кривдники "Дніпра-1": "Динамо" дізналося суперників на груповому етапі Ліги Європи

Ліга Європи: результати жеребкування групового раунду

Ліга чемпіонів-2022/23: результати жеребкування групового етапу

Повʼязані теми:

Наступна публікація