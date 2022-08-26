"Дніпро-1" отримав суперників у групі Ліги конференцій: результати жеребкування

Дніпровський "Дніпро-1" дізнався, з ким зіграє в основному раунді Ліги конференцій сезону-2022/23.
У п'ятницю, 26 серпня, у Стамбулі (Туреччина) відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23.
Україну в третьому за престижністю клубному турнірі Європи представлятиме "Дніпро-1".
Команда Олександра Кучера розпочала дебютний для себе єврокубковий сезон у плейоф раунді відбору Ліги Європи, але там дніпряни поступилися кіпрському АЕКу з Ларнаки та вилетіли до Ліги конференцій.
Під час жеребу Ліги конференцій "Дніпро-1" потрапив до останнього, четвертого кошику. У суперники українському клубу дісталися АЗ Алкмаар (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр) та "Вадуц" (Ліхтенштейн).
Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій
|група A
|група B
|Істанбул Башакшехір (Туреччина)
|Вест Гем (Англія)
|Фіорентина (Італія)
|Стяуа (Румунія)
|Хартс (Шотландія)
|Андерлехт (Бельгія)
|РФШ (Латвія)
|Сількеборг (Данія)
|група C
|група D
|Вільярреал (Іспанія)
|Партизан (Сербія)
|Хапоель Беер-Шева (Ізраїль)
|Кельн (Німеччина)
|Аустрія Відень (Австрія)
|Ніцца (Франція)
|Лех Познань (Польща)
|Словацко (Чехія)
|група E
|група F
|АЗ Алкмаар (Нідерланди)
|Гент (Бельгія)
|Аполлон (Кіпр)
|Мольде (Норвегія)
|Вадуц (Ліхтенштейн)
|Шемрок Роверс (Ірландія)
|Дніпро-1 (Україна)
|Юргорден (Швеція)
|група G
|група H
|Славія Прага (Чехія)
|Базель (Швейцарія)
|ЧФР Клуж (Румунія)
|Слован Братислава (Словаччина)
|Сівасспор (Туреччина)
|Жальгіріс (Литва)
|Балкані (Косово)
|Пюнік (Вірменія)
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада. Фінал турніру відбудеться 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".
Читайте також:
"Фенербахче" та кривдники "Дніпра-1": "Динамо" дізналося суперників на груповому етапі Ліги Європи
Ліга Європи: результати жеребкування групового раунду
Ліга чемпіонів-2022/23: результати жеребкування групового етапу