"Дніпро-1" отримав суперників у групі Ліги конференцій: результати жеребкування

Дніпровський "Дніпро-1" дізнався, з ким зіграє в основному раунді Ліги конференцій сезону-2022/23.

У п'ятницю, 26 серпня, у Стамбулі (Туреччина) відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23.

Україну в третьому за престижністю клубному турнірі Європи представлятиме "Дніпро-1".

Команда Олександра Кучера розпочала дебютний для себе єврокубковий сезон у плейоф раунді відбору Ліги Європи, але там дніпряни поступилися кіпрському АЕКу з Ларнаки та вилетіли до Ліги конференцій.

Під час жеребу Ліги конференцій "Дніпро-1" потрапив до останнього, четвертого кошику. У суперники українському клубу дісталися АЗ Алкмаар (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр) та "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій

група A група B Істанбул Башакшехір (Туреччина) Вест Гем (Англія) Фіорентина (Італія) Стяуа (Румунія) Хартс (Шотландія) Андерлехт (Бельгія) РФШ (Латвія) Сількеборг (Данія) група C група D Вільярреал (Іспанія) Партизан (Сербія) Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) Кельн (Німеччина) Аустрія Відень (Австрія) Ніцца (Франція) Лех Познань (Польща) Словацко (Чехія) група E група F АЗ Алкмаар (Нідерланди) Гент (Бельгія) Аполлон (Кіпр) Мольде (Норвегія) Вадуц (Ліхтенштейн) Шемрок Роверс (Ірландія) Дніпро-1 (Україна) Юргорден (Швеція) група G група H Славія Прага (Чехія) Базель (Швейцарія) ЧФР Клуж (Румунія) Слован Братислава (Словаччина) Сівасспор (Туреччина) Жальгіріс (Литва) Балкані (Косово) Пюнік (Вірменія)

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада. Фінал турніру відбудеться 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".

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