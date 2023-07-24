Дніпро-1 – Панатінаїкос: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 25 липня, "Дніпро-1" зіграє з грецьким "Панатінаїкосом" перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для дніпровського клубу поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице. Початок – о 21:00 за київським часом.

Обслуговуватиме зустріч італійська бригада арбітрів на чолі з Даніеле Кіффі. На лініях йому допомагатимуть Альберто Тегоні та Валеріо Колароссі. Четвертий рефері – Ерманно Фелічіані.

"Дніпро-1" вперше в клубній історії зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів. Минулого сезону підопічні Олександра Кучера виграли срібні нагороди чемпіонату України.

"Панатінаїкос" є одним з найбільш титулованих футбольних клубів Греції, в активі якого 20 чемпіонських титулів. Також "зелені" мають у своїй історії вихід до фіналу Кубка європейських чемпіонів (1970/71). Минулої кампанії "Панатінаїкос" посів друге місце у чемпіонаті Греції, поступившись "золотом" афінському АЕКу.

Додамо, що кольори "Панатінаїкоса" захищає колишній півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич.

Де дивитися матч Дніпро-1 – Панатінаїкос

Історичний для "Дніпра-1" матч Ліги чемпіонів у прямому ефірі покаже телеканал УНІАН. Крім того, поєдинок можна подивитися на Youtube-каналі FootballHub.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Панатінаїкос".

Прогнози букмекерів на матч Дніпро-1 – Панатінаїкос

Фаворитом майбутньої гри букмекери вважають грецький клуб. На перемогу "Панатінаїкоса" можна поставити з коефіцієнтом 2,22. Нічия – 3,50. Виграш дніпрян – 3,75.

На прохід українського колективу до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів приймаються ставки з коефіцієнтом 2,75. Підсумковий успіх греків – 1,47.

Матч-відповідь команди зіграють у вівторок, 1 серпня, в Афінах. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів. Команда, яка програє, продовжить боротьбу в треьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

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