Дніпро-1 – Панатінаїкос: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Дивіться у прямому ефірі історичний поєдинок дніпровського клубу в головному євротурнірі.

У вівторок, 25 липня, "Дніпро-1" зіграє з грецьким "Панатінаїкосом" перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для дніпровського клубу поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице. Початок – о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь команди зіграють у вівторок, 1 серпня, в Афінах. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з французьким "Марселем" українця Руслана Малиновського.

Команда, яка програє, продовжить боротьбу в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, де її суперником стане чеська "Славія".

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Панатінаїкос".

Нагадаємо, "Дніпро-1" вперше в клубній історії зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів. Минулого сезону підопічні Олександра Кучера виграли срібні нагороди чемпіонату України.

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