"Дніпро-1" переміг "Колос" і посунув "Динамо" з третього місця в УПЛ (відео)

Гол та асист Піхальонка дозволили дніпрянам набрати три очки.

"Дніпро-1" обіграв "Колос" у виїзному матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 0:2 .

Команда Юрія Максимова вийшла вперед уже на 2-й хвилині зустрічі, коли Олександр Піхальонок забив гол після передачі Олександра Філіппова.

Після перерви гості розвинули свою перевагу. На 64-й хвилині Олексій Гуцуляк відзначився результативним ударом, а Піхальонок додав до забитого м'яча ще й асист.

Зазначимо, що старт гри було перенесено більш ніж на пів години через повітряну тривогу.

Огляд матчу "Колос" – "Дніпро-1"

Буде додано незабаром.

Ця перемога дозволила дніпрянам (42 очки) вийти на третє місце в УПЛ, випередивши "Динамо" на один заліковий бал. Щоправда, кияни мають три гри в запасі.

"Колос" зазнав четвертої поразки поспіль і з 24 пунктами залишився на десятій позиції.

У наступному турі чемпіонату України підопічні Максимова 9 квітня приймуть "Зорю", а ковалівці 7 квітня зустрінуться з "Металістом 1925".

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