"Дніпро-1" підсилився двома відомими футболістами перед матчами кваліфікації Ліги Європи

"Дніпро-1" підписав двох гравців напередодні першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи з празькою "Славією".

Новачками срібного призера минулого сезону української Прем'єр-ліги (УПЛ) стали півзахисник Богдан Лєднєв і форвард Олександр Філіппов.

25-річний Лєднєв перейшов до дніпрян з київського "Динамо" на умовах повноцінного трансферу. Його контракт із "Дніпром-1" розрахований на три роки.

Лєднєв – вихованець "Динамо". Окрім київського клубу, він на правах оренди грав за луганську "Зорю" та угорський "Фехервар". У січні 2023 року Богдан повернувся до "біло-синіх", але не провів за першу команду киян жодного матчу, пропустивши три місяці через перелом гомілки.

30-річний Філіппов перебрався до "Дніпра-1" з бельгійського "Сент-Трюйдена", за який виступав від 2020 року після переходу з чернігівської "Десни". Угода Олександра з дніпрянами підписана терміном на один рік.

За бельгійський клуб Філіппов зіграв лише 16 матчів, забив один гол і віддав 4 асисти. Минулий рік він провів в оренді у латвійській "Ризі". 2023 року нападник на поле ще не виходив.

Поєдинок "Славія" – "Дніпро-1" відбудеться 10 серпня на "Еден Арені" в Празі. Початок – о 20:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Славія" – "Дніпро-1". Також гру можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Поєдинок-відповідь заплановано на 17 серпня у словацькому місті Кошице.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги Європи поміряється силами з ще одним українським клубом – луганською "Зорею". Той, хто програє в дуелі "Славія" – "Дніпро-1", в плейоф кваліфікації Ліги конференцій позмагається з переможцем пари "Лех" (Польща) – "Спартак" Трнава (Словаччина).

Читайте також:

Славія – Дніпро-1: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги Європи

Аріс – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

Кривдник "Дніпра-1" здолав клуб Малиновського: результати перших матчів 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів