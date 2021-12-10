"Дніпро-1" покуражився в матчі з аутсайдером і завоював зимову бронзу УПЛ

"Дніпро-1" покуражився в матчі з аутсайдером і завоював зимову бронзу УПЛ

Команда Остапа Маркевича весь другий тайм грала в меншості.

"Дніпро-1" розгромив "Маріуполь" у гостьовому матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) - 3:0 .

Підопічні Ігоря Йовічевича відкрили рахунок на 35-й хвилині - Артем Довбик реалізував пенальті.

Наприкінці першого тайму приазовці залишилися удесятьох. Олексій Кащук підвів свою команду, отримавши другу жовту картку.

На 57-й хвилині Довбик вдруге відправив м'яч у сітку воріт господарів, але арбітр скасував гол після перегляду відеоповтору (VAR).

Проте на підсумок зустрічі це не вплинуло. На 75-й хвилині Олександр Піхальонок з пенальті подвоїв перевагу дніпрян, а на 78-й хвилині бразилець Білл, який вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок.

"Дніпро-1" (40 очок) пішов на зимову паузу в УПЛ на третьому місці. "Маріуполь" (8 балів) завершив першу частину Чемпіонату України останнім у таблиці.

У 18-му турі Прем'єр-ліги після зимової перерви команда Йовічевича прийме "Десну", а підопічні Остапа Маркевича зустрінуться з "Чорноморцем".

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